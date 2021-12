Alexandre Kalil (PSD), admitiu, nesta terça-feira (21), que o prefeito de Belo Horizonte é "candidato natural" ao governo de Minas. No entanto, o mandatário se diz focado na capital.

Anteriormente, Kalil afirmou que só pensaria em sair para concorrer ao Estado se a situação da pandemia melhorasse na cidade. Apesar dos bons números, ele ainda trata com cautela a decisão. "A situação está tranquila, mas não graças ao Divino Espírito Santo, porque a equipe trabalhou muito".

De acordo com o governante, as atenções ainda estão em BH. "Estou focado na nossa cidade, que fui eleito para tomar conta. Por enquanto, continuo sentado na minha cadeira preocupado com 9 UPAs, com o colapso do transporte público e com a chuva", afirmou.

Além disso, ele afirma que, se optar por deixar a prefeitura, a população vai saber. "Fiquem tranquilos, se o prefeito resolver sair para concorrer ao governo de Minas, não há como eu fazer isso sem a população saber e deixar a prefeitura com gente tomando conta".

Leia também:

Kalil avalia que 2021 foi melhor que o ano passado graças às vacinas contra Covid

Mineiros estarão vacinados com duas doses até o Carnaval, avalia secretário Fábio Baccheretti

Minas não registra mortes por Covid nas últimas 24 horas