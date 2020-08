O belo-horizontino saberá nesta terça-feira (4) se o prefeito Alexandre Kalil (PSD) vai permitir a reabertura de parte do comércio para o Dia dos Pais. O chefe do executivo convocou uma coletiva para anunciar os rumos do isolamento social na metrópole.

A expectativa de empresários é que as lojas, shoppings e galerias, que estão fechados desde março, recebam o aval para funcionar. Além desses estabelecimentos, salões de beleza também estão incluindo na fase 1 da flexibilização.

O comunicado de Kalil ocorrerá às 14 horas. Na semana passada, a administração municipal informou que permitiria a abertura do comércio se pelo menos dois dos três indicadores estivessem no nível verde e um no amarelo. Atualmente, a ocupação dos leitos de UTIs para pacientes com Covid-19 é o maior empecilho.

Conforme boletim epidemiológico divulgado nessa segunda-feira (3), a lotação estava em 83%, mas precisa ser reduzida para 70% para que a reabertura possa ser viável.

Os índices de ocupação de leitos enfermaria e transmissão do novo coronavírus também são analisados. Ontem, o primeiro estava em 67,1% (amarelo) e, na sexta, o segundo parâmetro estava verde.

Flexibilização

A fase 1 de reabertura do comércio de Belo Horizonte contempla todos os estabelecimentos varejistas e atacadistas, salões de beleza, shoppings centers e galerias de lojas, mas uma data não foi divulgada.

