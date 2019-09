O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), assinou nesta segunda-feira (16) contratos de empréstimos com a Caixa Econômica Federal (CEF) para a realização de obras de contenção de enchentes na região Norte da capital e para a implantação de um programa de uso de resíduos sólidos da construção civil.

O contrato para obras no córrego Cachoeirinha, na região do bairro Primeiro de Maio, é de R$ 146,8 milhões, enquanto o referente à construção de uma usina de reciclagem de resíduos sólidos é de R$ 12,5 milhões.

As obras na bacia do córrego do Onça já tiveram início e passam por quatro etapas, visando intervenções nos córregos Cachoeirinha e Pampulha. Os investimentos referentes ao contrato assinado nesta segunda-feira ainda serão implantados em um projeto que será licitado em breve. Essas obras devem durar de dois a três anos, de acordo com o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão.

“A obra vai duplicar um canal. Correndo mais água por ele, para a inundação na região do Primeiro de Maio”, afirmou o prefeito Kalil, completando que há recursos para a obra de saneamento na avenida Vilarinho, mas que o projeto teve de ser refeito.

Reciclagem

A usina de reciclagem servirá para aliviar uma grande questão ambiental de Belo Horizonte: aproximadamente 700 toneladas de resíduos da construção civil são descartados na cidade todos os dias. O material decorrente do processo de reciclagem poderá ser usado em outras obras, como pavimentação, por exemplo. Ainda não há a informação sobre onde será construída a nova estrutura, que será administrada pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

