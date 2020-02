O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, afirmou, na noite dessa quinta-feira (6), que irá cancelar o contrato firmado com uma construtora - que previa obras para recuperação dos estragos na avenida Teresa Cristina após a chuvas - devido a supostas irregularidades no documento.

De acordo com reportagem da TV Globo Minas, exibida na noite de quinta, há diversas proximidades entre Kalil e os diretores de uma empresa que é sócia da construtora licitada, como o fato que eles já foram sócios, um deles foi assessor de Kalil enquanto esse era presidente do Atlético e outro é parente do prefeito.

Mais do que ser honesto, tem que parecer honesto. Não há contrato com dúvida no meu governo. Está cancelado o contrato questionado pela matéria da Rede Globo. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) February 7, 2020

Cerca de duas horas após a exibição da reportagem na televisão, o prefeito utilizou o Twitter para afirmar que "não há contrato com dúvida" em seu governo e que, por isso, "está cancelado o contrato".

O Hoje em Dia procurou a Bali Construtora, a Emipavi Construções e a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda retornos.

Teresa Cristina novamente destruída

Na manhã desta sexta-feira (7), a avenida Teresa Cristina, na altura do bairro Madre Gertrudes, na região Oeste da capital, amanheceu com diversos sinais da força da chuva, com partes do asfalto arrancadas e crateras formadas na pista.

