Os próximos passos para o combate ao coronavírus na capital mineira serão definidos na noite desta quinta-feira (11), na casa do prefeito Alexandre Kalil, onde ele e o grupo de Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 se reunirão. Um dos resultados será o prosseguimento ou não do plano de reabertura do comércio em Belo Horizonte, atualmente na segunda de quatro fases.

A reunião foi destacada pelo mandatário em live no Instagram com a jornalista mineira Leda Nagle, durante muitos anos apresentadora do programa "Sem Censura", na tarde desta quinta. "Por incrível que pareça, já temos mais de 90% da cidade aberta. Estamos abrindo devagarinho e controlando. É natural que o primeiro que fecha seja o primeiro a abrir", observou Kalil na conversa. Ele destacou que, desde 18 de março, quando BH fechou o comércio, a fiscalização foi rígida, com mais de 27 mil ocorrências de lojas que tentaram abrir irregularmente.

Até o momento, a capital tem 59 óbitos, um dos menores índices entre as principais cidades brasileiras. "Não posso falar que 60 mortes é número bom, mas pelo o que estamos vendo no Brasil, estamos conseguindo levar de uma forma, eu diria, controlada", colocou Alexandre Kalil.

Ele destacou, ainda, o investimento em saúde realizado durante a gestão da cidade, com a contratação de 13,5 mil de agentes de saúde - 900 deles especialmente para o enfrentamento da Covid-19.

"Não compramos um respirador sequer. O grupo que me rodeava bateu sempre na mesma tecla: quem salvaria vidas não seriam os aparelhos, mas homens, médicos", registrou. "Hoje nós temos 59 óbitos, mas todos foram atendidos. Ninguém ficou em fila de espera. Em nenhum momento faltou qualquer tipo de ajuda", salientou Kalil.

Assista à live na íntegra: