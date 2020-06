O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), usou uma rede social nesta terça-feira (9) para apresentar a neta recém-nascida. "BEM-VINDA, HELENA!", escreveu ele no Twitter.

Na foto Kalil aparece de máscara e com a menina no colo. Na postagem, ele demonstra alegria, mas também faz uma referência aos tempos de dificuldade, em uma referência à pandemia do novo coronavírus. "Nesta guerra cruel pela vida, Deus, o misericordioso, me manda esta benção!"