O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), volta a se reunir, na manhã desta quarta-feira (15), com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da capital mineira (Setra-BH). Em pauta, mais uma vez, está a discussão sobre a tarifa de ônibus paga pelos usuários.

Este será o terceiro encontro entre as partes. Em reuniões anteriores, Kalil negou a possibilidade de um reajuste ainda este ano. Na segunda-feira (13), ao fim do último encontro, o chefe do Executivo falou sobre o peso da gratuidade da passagem e disse que o benefício “não pode cair no colo do passageiro que paga a tarifa”.

A discussão sobre o tema ganhou força após a greve dos motoristas de ônibus na segunda metade de novembro. Na ocasião, o Setra-BH afirmou que os passageiros que têm direito a não pagar pela passagem, como idosos e pessoas com deficiência, oneram o usuário tarifado, o que seria uma das razões que tornava necessário o reajuste.

Também após a última reunião, o presidente do sindicato, Raul Lycurgo Leite, criticou o contrato atual, que considera a passagem de ônibus como única fonte de financiamento das empresas. Ele considerou, ainda, que é preciso modernizar o documento atual entre a prefeitura e as empresas de transporte coletivo, vigente desde 2008.

Kalil concordou com a necessidade de rever o contrato e citou o impacto de leis nacionais e estaduais sobre gratuidade na gestão do transporte público. “Quem tá pagando a conta da gentileza do governo federal, do governo estadual e do próprio governo municipal é o pobre que paga ônibus e a prefeitura chegou a conclusão que essa conta está errada e nós vamos arrumar”, disse na ocasião.

A reunião desta quarta está marcada para às 10h.

