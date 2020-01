Um veículo VW Kombi pegou fogo, na Via Expressa, em Contagem, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (7). Ninguém ficou ferido, mas havia risco de explosão no local, segundo o Corpo de Bombeiros. O trânsito não foi interditado.

De acordo com os militares, o incêndio ocorreu na altura do número 2540, próximo ao Centro da cidade, no sentido Belo Horizonte. Preliminarmente, não foi possível identificar as causas da combustão, mas devido à proporção havia risco de explosão.

O carro foi totalmente destruído pela ação do fogo. A situação foi controlada por volta das 11h, mas os militares seguem, nesta manhã, acompanhando o caso.