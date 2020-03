O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MSTS) em Minas Gerais, Daniquel Oliveira dos Santos, de 40 anos, morreu com um tiro na cabeça, na madrugada desta quinta-feira (5). O disparo foi feito por policiais militares, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Integrantes do MSTS acusam a PM de ter executado Daniquel com um tiro na nuca, como forma de perseguição. A corporação, no entanto, rechaça a denúncia e garante que o tiro foi disparado como legítima defesa, já que o coordenador do movimento estaria armado em um matagal. "Trata-se de fato policial, totalmente desvinculado de questões relacionadas a movimentos sociais", declarou.

Por causa da morte, os sem teto fizeram um protesto e bloquearam trecho da BR-050. "A PM reprimiu a manifestação com bombas e balas de borracha, ferindo três pessoas", informaram os militantes. Apesar do atrito, a rodovia já foi liberada.

Moradores da ocupação coordenada por Daniquel fizeram protesto após a morte

Versões

De acordo com a PM, agentes do 9ª Companhia Independente de Policiamento Especializado faziam ronda na região quando, na avenida Rui de Castro Santos, viram três homens próximo a um matagal. O trio teria fugido para a mata e desobedecido a ordem de parada. Um dos homens estaria armado.

Neste momento, conforme a corporação, os militares efetuaram cinco tiros "para repelir a injusta agressão e salvaguardar a vida dos policiais", uma vez que o suspeito teria atirado. Os policiais fizeram varredura no local e encontraram um homem, de 36 anos, escondido e deitado no meio do mato. Ele foi preso em flagrante.

Os PMs informaram que localizaram Daniquel com ferimentos na cabeça. Ele chegou a ser socorrido para o Pronto-Socorro do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda conforme a PM, ao lado dele foram apreendidos um revólver calibre 38 com três cartuchos intactos e um picotado.

Outro lado

O MSTS tem outra versão sobre a ocorrência. De acordo com os militantes, os policiais executaram o coordenador da ocupação Fidel Castro. "Daniquel foi alvejado depois de subir em um poste de uma das casas. Estão querendo criminalizar nosso movimento apontando que havia arma com Daniquel. O que é uma mentira. Até quando a polícia continuará nos perseguindo, perseguindo nossos militantes, até quando tamanha covardia com nossa luta?". Em nota, o movimento também garantiu que "não é com tiro que irão interromper a luta do povo brasileiro".

Coordenador nacional do MSTS, Guilherme Boulos exigiu punição aos responsáveis pela morte do colega.





URGENTE! Coordenador do MTST em Minas Gerais foi assassinado pela PM em Uberlândia. Daniquel Oliveira tinha 41 anos e foi executado friamente por policiais. Mais um caso de violência política no país. Exigimos punição aos assassinos! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 5, 2020

Em comunicado, a PM esclareceu que adotou todas as medidas cabíveis do caso. "A 9ª RPM esclarece que já foram adotadas todas as medidas de Polícia Judiciária Militar, respeitando o devido processo legal, com o encaminhamento oportuno para a análise do Ministério Público e Poder Judiciário".

Confira abaixo o comunicado divulgado pelo MSTS: