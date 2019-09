O furto em um supermercado terminou mal para um ladrão, de 30 anos, que acabou ficando entalado quando tentou fugir pelo telhado do estabelecimento no início da manhã desta quarta-feira (4), no centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O suspeito foi preso após funcionários de um hotel ao lado ouvirem seus gritos de socorro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no estabelecimento, que fica na rua Batista de Oliveira, após câmeras do Olho Vivo flagrarem cinco homens invadindo o supermercado. Os policiais abordaram primeiramente três deles, sendo um de 24, outro de 25 e um de 31 anos, porém, nada foi encontrado com eles. Entretanto, pouco tempo depois um quarto envolvido, também de 24 anos, foi abordado com uma bolsa em frente ao local, confessando que recebeu para ficar na cobertura do furto, ficando com a mochila usada pelos ladrões.

Após a prisão dos quatro suspeitos, os policiais foram informados de que um quinto comparsa estaria preso dentro do mercado e, instantes depois, a corporação foi acionada por um funcionário de um hotel, que ouviu os gritos de socorro do ladrão. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado até o local para socorrê-lo.

Foi então, após ele ser retirado do telhado onde ficou preso, que a PM localizou um pen drive com uma fita crepe com o nome do estabelecimento e R$ 500 que foram levados do local. O suspeito entalado precisou ser socorrido para o Hospital de Pronto-Atendimento (HPS) da cidade por ter sofrido escoriações.

O dono do supermercado, de 50 anos, informou à polícia ter sentido falta de R$ 740 em dinheiro que estavam no caixa, porém, o restante do valor não foi localizado com os suspeitos. Os cinco homens receberam voz de prisão em flagrante por furto.

Leia mais:

Idoso mata ladrão que tentava invadir sua casa em Ribeirão das Neves

Suspeito invade casa de PM no Céu Azul e acaba morto

Membro de quadrilha que usou técnicas de rapel para furtar mais de 10 comércios é preso