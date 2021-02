A Polícia Militar conseguiu recuperar parte do material roubado de um apartamento no bairro Gutierrez, na região Oeste de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (7). Quatro bandidos arrombaram o local e levaram cerca de R$ 10 mil em joias, semijoias, perfumes e bebidas importadas. Câmeras de segurança ajudaram os militares a identificar três suspeitos, mas até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a aspirante Sara, do 22º Batalhão da PM, as vítimas - um casal dono do apartamento - logo que perceberam o barulho na parte da frente do imóvel, se trancaram no banheiro, que fica no segundo andar e acionaram a polícia. "Eles fugiram três minutos antes da nossa chegada e começamos o rastreamento do veículo, que foi localizado abandonado no bairro Alto Vera Cruz e os criminosos seguiram a pé".

Ainda segundo a aspirante, os militares chegaram até a casa de um dos suspeitos, no bairro Pompeia, na região Leste da capital, onde parte do produto do furto foi abandonado.

Os militares recuperaram uma bolsa de couro, a maior parte das semijoias, além das garrafas de bebidas.

Com a identificação dos suspeitos, a investigação agora fica a cargo da Policia Civil. A ocorrência foi encerrada na Central de Flagrantes do Barreiro.