A Polícia Militar procura pelos suspeitos de roubar um carro de um motorista de aplicativo na madrugada desta quinta-feira (12), na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os criminosos, após a fuga, perderam o controle da direção, acabaram atingindo uma árvore na orla da Lagoa da Pampulha, bem perto da água, e tiveram que fugir a pé.

De acordo com a PM, a vítima, de 35 anos, foi abordada por volta das 4h30 da madrugada, após ter recebido chamada para uma corrida. A partida seria perto do zoológico, mas quando o motorista chegou ao local, quatro pessoas entraram no carro e anunciaram o assalto. Ele foi imobilizado pelos três que estavam no banco de trás e revistado pelo homem que se sentou no banco da frente.



O grupo ficou com o celular do motorista e ordenou que ele saísse do carro, arrancando o veículo e partindo em alta velocidade, conforme informações do boletim de ocorrência.

Assim que o grupo saiu, o motorista de aplicativo conseguiu abordar um outro carro que passava pelo local e procurou pela polícia. Foram realizadas buscas e o veículo foi encontrado na orla da Lagoa da Pampulha, ainda com o motor quente, batido em uma árvore.

Não há informações sobre feridos.

