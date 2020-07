Um circuito de bicicleta não terminou bem para dois ciclistas, na manhã deste domingo (5), na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Os esportistas foram roubados por uma dupla no momento que subiam a avenida Nossa Senhora do Carmo, altura do Morro do Papagaio, por volta de 6h50. Um dos ladrões, conforme as vítimas, estava armado.

Ciclistas subiam a via por volta de 6h50 deste domingo

Os suspeitos, de 33 e 35 anos, foram presos minutos depois. De acordo com o tenente Caio César, da 124ª Companhia do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), os ciclistas pediram ajuda a uma viatura que passava pelo local.

Durante o rastreamento, um dos homens foi detido na rua Bolívia, no bairro Sion, também na região. O comparsa, ao avistar os policiais, abandonou a bicicleta roubada e correu para um dos becos no Morro do Papagaio, mas foi alcançado por um dos militares.

Com eles foram apreendidos as duas bicicletas, um relógio e dois celulares. A arma usada no assalto era uma réplica, informou o tenente Caio César. O artefato foi recolhido.

Objetos roubados dos ciclistas foram recuperados

“Os dois suspeitos já são velhos conhecidos da polícia. Eles estavam presos e parece que foram soltos em março, mas ainda vamos confirmar se foi por causa da pandemia de Covid-19”, frisou o militar.

A ocorrência foi registrada no plantão da Central de Flagrantes (Ceflan) 3, no Barreiro.

