A Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, irá receber uma programação gratuita especial de Natal, a partir deste sábado (14), com direito a oficinas, cabine de neve e as tradicionais fotos com o Papai Noel. O evento é realizado pelo projeto CSul Cultural.

Oficina ensina crianças a fazer biscoitos de Natal

Neste sábado (14) acontece a oficina de brinquedos e enfeites de Natal com material reciclado. Já no domingo (15), a oficina é de biscoitos natalinos. Nos dois dias os participantes podem tirar fotos pelo celular com o Papai Noel. A cabine de fotos com neve artificial ficará disponível até o dia 25 de dezembro.

Confira a programação:

Sábado (14/12) - 9h às 13h

Foto com Papai Noel, oficina de brinquedos e enfeites de Natal com material reciclado

Domingo (15/12) - 9h às 13h

Foto com Papai Noel, oficina de biscoitos de Natal

Até 25 de dezembro - 9h às 18h

Cabine de neve

Serviço

Onde: avenida Princesa Diana, 360, Alphaville - Lagoa dos Ingleses

Quando: até 25 de dezembro

* Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.

