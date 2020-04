Começou a valer nessa sexta-feira (10) a obrigatoriedade de uso de máscara caseira para circulação na cidade de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, como método de prevenção à proliferação do novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, os comércios deverão vetar a entrada de clientes que não estejam portando as máscaras.

Determinada via decreto municipal, a utilização deve ser feita por qualquer pessoa que sair de casa, em transporte coletivo ou individual, incluindo prestadores de serviço e empregados. Veja orientações de uso da máscara ao fim desta reportagem.

Prefeitura recomenda que cada pessoa tenha, no mínimo, três máscaras

Segundo a prefeitura, a determinação segue orientação do Ministério da Saúde de que a produção e utilização de máscaras caseiras - mesmo os modelos simples, de pano, são eficientes e funcionam como barreiras que impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz ou boca do usuário no ambiente, auxiliando na diminuição dos casos de contaminação pelo vírus.

Em comunicado, a Prefeitura de Lagoa Santa citou Hong Kong, ilha no sudeste da China, local onde a utilização de máscaras, desde o início da pandemia, contribuiu para pequeno número de infectados e mortes pela Covid-19. Com uma população de 7 milhões de pessoas, Hong Kong teve 914 infectados e quatro mortes pelo vírus.

Orientações de uso da máscara

Entre as recomendações do decreto, a prefeitura determina que as máscaras deverão ser produzidas a partir de orientações, como o mínimo de duas camadas de pano (dupla face) e matéria-prima que assegurem boa efetividade, como algodão, tricoline e cotton TNT, em medidas que possibilitem a cobertura total da boca e do nariz.

Além disso, os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço e demais pessoas jurídicas passam a ter que controlar o acesso de pessoas de forma a impedir a entrada de clientes sem a utilização de máscara, de preferência caseira. Outra orientação é que as máscaras caseiras sejam de uso individual, não podendo ser compartilhada com ninguém, mesmo sendo pessoa da família. O decreto traz ainda outras orientações sobre o uso:

cada pessoa deve ter, pelo menos, mais de três máscaras caseiras;

utilizar sempre que sair de casa e levar uma de reserva, assim como ter uma sacola plástica para guardar a máscara suja, quando trocar;

sempre manter o elástico ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca, de forma que a máscara caseira proteja a boca e o nariz;

enquanto estiver utilizando a máscara caseira, evitar tocá-la nem ficar ajustando o tempo todo;

ao chegar em casa, somente retirar a máscara após higienizar as mãos com água e sabão;

fazer a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos, sendo que a proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável);

após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão;

após a secagem da máscara caseira, utilizar ferro de passar roupa e acondicionála em saco plástico;

as máscaras caseiras devem estar secas para reutilização.

