Para evitar a proliferação do novo coronavírus, a Prefeitura de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realizou uma barreira sanitária, neste sábado (30), na principal entrada da cidade. Todos os veículos foram parados e uma grande fila de formou no local.

Motoristas e passageiros de veículos que entraram pela avenida Salgado Filho tiveram a temperatura aferida. Caso alguém estivesse em estado febril, era dado encaminhamento para atendimento médico.

Com 21 casos confirmados de Covid-19 e nenhuma morte, Lagoa Santa tem um perfil particular na Região Metropolitana. É uma cidade com grande fluxo de pessoas, especialmente nos finais de semana, por ter muitos sítios e condomínios, além de ser caminho para a cidade turística de Santana do Riacho.