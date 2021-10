Já está valendo em Belo Horizonte a lei que prevê multas mais pesadas para quem for flagrado pichando patrimônio público e particular na cidade. A norma foi sancionada nessa quinta-feira (21) pela presidente da Câmara Municipal, Nely Aquino (Pode), depois de ter sido vetada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e os vereadores terem rejeitado a decisão do mandatário, no último dia 13.

A partir de agora, o infrator será punido em R$ 5 mil. Mas se o vandalismo for feito em monumento ou bem tombado, chegará a R$ 10 mil. Os valores serão dobrados, até o teto de R$ 20 mil, caso a pessoa seja reincidente. O pichador também terá que ressarcir o valor gasto com a restauração da estrutura degradada.

A nova lei também reconhece o grafite como manifestação artística, dentro da política municipal da arte urbana. À prefeitura cabe a promoção de campanhas educativas e de incentivo, reconhecimento e valorização da arte. As ações do Executivo também devem abranger a conscientização da população sobre os malefícios da pichação para a sociedade.

Alexandre Kalil argumentou que o veto à proposição ocorreu devido à inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público.

Após a sanção pela Câmara Municipal, o Hoje em Dia procurou a PBH para comentar sobre como se dará a fiscalização e as ações previstas na lei, mas ainda não obteve retorno.

Leia também:

Vereadores derrubam veto de Kalil a projeto de lei que propõe aumento de multa para pichadores em BH

Justiça suspende eleição de Kalil como presidente da Frente Mineira de Prefeitos; entenda