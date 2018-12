As atividades de minério dentro dos limites do Parque Estadual do Rola Moça deverão ser reduzidas. É o que se espera após a recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) feita ao Instituto Estadual de Florestas (IEF), nessa segunda-feira (17), para que não conceda ou expeça - ou que anule, caso já tenha concedido ou expedido - autorização para esse fim pela empresa Mineração Geral do Brasil S/A (MGB). O IEF tem 10 dias para acatar ordem.

De acordo com o texto, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça “consolida Unidade de Conservação de Proteção Integral (UCPI), onde são possíveis apenas ações relacionadas a pesquisas científicas e ao desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico, não sendo permitidas atividades minerárias ou quaisquer outras que comprometam a integridade dos atributos que justificam a sua proteção”.

A ação vem após o Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça ter se manifestado, no último dia 19, por maioria de votos, favoravelmente à concessão da anuência requerida em favor de empreendimento minerário pretendido pela empresa Mineração Geral do Brasil S/A (MGB) no município de Brumadinho, com previsão, inclusive, de escoamento do minério em via no interior do Parque Estadual da Serra do Rola Moça.

Ainda de acordo com os promotores de Justiça, “o passivo ambiental identificado na denominada 'Mina Casa Branca' está sendo tratado em Ação Civil Pública que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Brumadinho, em que figuram como partes o MPMG e a empresa Extrativa Paraopeba Ltda., sem prejuízo de outras medidas.”

Segundo o MPMG, o IEF deverá encaminhar ao Ministério Público, no prazo de 10 dias úteis, informações acerca do acatamento à recomendação.

A recomendação foi feita por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Brumadinho, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba.

Em nota, a Mineração Geral do Brasil afirmou que aguardará as definições, mantendo o empenho e cumprindo as obrigações legais e os compromissos para a obtenção da Licença Prévia (LP). Veja a nota completa abaixo.

O parque

Situado na região metropolitana de Belo Horizonte, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça é uma das mais importantes áreas verdes no estado de Minas Gerais. O local tem mais de 3.900 ha de área e seu território está distribuído entre os municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima e Ibirité.

Leia nota completa da MGB

A Mineração Geral do Brasil esclarece que a Recomendação Conjunta 001/2018, que menciona o Projeto MGB, é direcionada ao IEF, instituição a quem cabe posicionar-se como julgar pertinente. A MGB aguardará as definições, mantendo o empenho e cumprindo as obrigações legais e os compromissos para a obtenção da Licença Prévia (LP).

SOBRE O PROJETO

O Projeto MGB é um projeto de mineração com recuperação ambiental e fechamento de mina, em área em que já houve mineração, localizada na zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Rola Moça, fora da Unidade de Conservação. Faz-se necessário corrigir erosões que se aproximam do trecho da estrada, reconfigurar taludes e remover totalmente as barragens para promover não só a recuperação ambiental da área, mas também buscar aumentar a segurança da população vizinha ao empreendimento.

Escoamento

O projeto vai utilizar como via de escoamento (imprescindível para a mineração e/ou recuperação) as estradas atuais, com adequação de parte da via (1,3 km), com separação física das faixas já existentes, permitindo o trânsito independente e seguro dos usuários. Além disso, serão implantadas passagens de fauna, melhoria no sistema de drenagem de águas de chuva dentre outras iniciativas.

A alternativa é comprovadamente a que tem o menor impacto possível, tendo sido escolhida após análise de outras possibilidades, ao longo dos últimos três anos, compartilhadas com o Conselho do Parque e órgãos reguladores, até se chegar à proposta atual.