O Conselho Estadual de Política Ambiental aprovou a renovação, por mais quatro anos, da licença para a realização de obras de duplicação de 303 quilômetros da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a licitação para que uma concessionária assuma a administração do trecho deve ser realizada no primeiro semestre de 2021.

Dos 11 lotes do trecho, quatro são executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Os lotes 3.2 e 3.3 já estão concluídos, e os lotes 3.1 e 7 devem ser entregues no primeiro semestre do ano que vem. As obras de duplicação dos outros lotes ficarão a cargo da empresa selecionada via Programa de Concessões do governo federal.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, somente em agosto foram liberados 12,9 quilômetros de novas pistas duplicadas que já estão sendo utilizadas.