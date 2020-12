A Justiça concedeu à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) uma liminar que autoriza a volta da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos como bares e restaurantes de Belo Horizonte. A informação foi confirmada no início da tarde desta sexta-feira (11). De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) a liminar já é válida a partir de hoje.

Na última quarta-feira (9), a Abrasel havia acionado à Justiça contra a prefeitura da capital por conta do decreto, que entrou em vigor na segunda (7) e proibia estabelecimentos de comercializarem bebidas alcoólicas. A restrição é parte do protocolo de enfrentamento e prevenção à pandemia da Covid-19. A decisão impede que o Executivo proíba o consumo nos estabelecimentos, sob pena de multa diária.

Segundo o juiz que assina o documento, Marcelo Leitão Linhares, o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos não representa, por si só, a causa relevante do aumento da transmissão. “Mesmo porque o mais importante, como dizem inúmeros médicos e cientistas de renome, brasileiros e estrangeiros, no estágio atual do surto do vírus Sars-Cov-2, é a prevenção. Com ou sem bebidas, em tese, os bares e restaurantes continuarão a ser frequentados. Mas, para os estabelecimentos comerciais a perda de receita é consequência óbvia, com redução ainda de capacidade para pagamento de débitos os mais variados e de manutenção dos funcionários”, diz.

Procurada, a prefeitura informou que ainda não foi notificada sobre a liminar.

O consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação de Belo Horizonte foi proibido pela prefeitura da capital, conforme decreto publicado na última sexta-feira (4), no Diário Oficial do Município (DOM). A medida começou a valer a partir de segunda (7).

De acordo com o texto, comerciantes teriam um novo cronograma de funcionamento. O decreto, por outro lado, autoriza a realização de eventos de iluminação e decoração de Natal e caravanas comemorativas, desde que aconteçam sem divulgação prévia e sem potencial de atração de público para evitar aglomerações.

Padarias e lanchonetes poderão funcionar diariamente, entre 5h e 22h, com consumo no local liberado.

