A linha 3052, que faz o trajeto entre a Estação Diamante até o BH Shopping, terá novo itinerário a partir deste domingo (1º). De acordo com a BHTrans, ela irá circular, também, no bairro Buritis, na região Oeste da capital mineira. O novo percurso será implantado aos sábados, domingos e feriados.

"A mudança é uma solicitação dos moradores da região do Barreiro e do bairro Buritis e vai facilitar o acesso ao comércio e lazer", destacou a empresa que gerencia o trânsito na cidade. A linha 3052 já circulava no bairro Buritis durante a semana.

A BHTrans explicou, ainda, que aos domingos e feriados a linha 3052 via Buritis (sublinha 5) não passará pela região Hospitalar e pelo Parque das Mangabeiras, retornando do BH Shopping. "As demais viagens (sublinhas 2 e 4) terão itinerário normal".