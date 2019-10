A BHTrans divulgou, nesta sexta-feira (4), uma lista com as dez linhas que foram os principais alvos de reclamações de usuários do transporte público de Belo Horizonte no primeiro semestre do ano. A linha campeã no número de queixas foi a 5201 (Dona Clara/Buritis), presente em 82 registros. Em segundo lugar, ficou o Move 62 (Venda Nova/Savassi), com 81 reclamações.

As queixas podem ser feitas pelos usuários por meio do aplicativo PBH APP, no fale conosco do portal pbh.gov.br e no BHResolve. Entre as reclamações mais comuns, estão descumprimento do quadro de horários, superlotação, mau comportamento de motoristas e falta de cobradores - por sinal, as empresas de ônibus tiveram de contratar 500 agentes de bordo até o fim de setembro, conforme acordo com a prefeitura.

Segundo a BHTrans, "as reclamações dos usuários são fundamentais e ajudam no direcionamento das ações de fiscalização dos agentes. O ranking produzido pela BHTRANS sobre as linhas mais reclamadas é acompanhado, diariamente, e o objetivo das ações de fiscalização é melhorar o desempenho e a satisfação com o serviço de transporte coletivo da capital".

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) ainda não se manifestou sobre o assunto.

Veja a lista com as dez linhas que mais receram reclamações no primeiro semestre de 2019:

Leia mais:

BHTrans monta operação para fiscalizar presença de cobradores nos ônibus da capital

Prazo dado pela PBH às empresas de ônibus para o retorno dos cobradores acaba hoje