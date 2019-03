Após três anos de interrupção, a rua Genoveva de Souza (que faz a ligação entre a área do estádio Independência e a avenida Cristiano Machado) teve o trânsito completamente liberado. Dessa forma, a linha 9209 (Gutierrez/Sagrada Família) poderá voltar ao antigo itinerário a partir da primeira hora de terça-feira (26).

Não haverá alteração no sentido Gutierrez/Sagrada Família. As mudanças acontecem na saída do bairro Sagrada Família em direção ao Centro. Em vez de passar pela rua Alabastro, o coletivo voltará a usar as ruas Genoveva de Souza, João Gualberto Filho e Caldeira Brant. Veja as alterações:

Pontos ativados

- Rua Genoveva de Souza, 1.081

- Rua Genoveva de Souza, 879

- Rua Genoveva de Souza, 691

- Rua Caldeira Brant, 225

- Avenida Silviano Brandão, 1.144

- Rua Conselheiro Lafaiete, 21

Pontos desativados

- Rua Pitangui, 2.854

- Rua Alabastro, 345

- Rua Alabastro, 235

- Avenida Silviano Brandão, 1.699

- Avenida Silviano Brandão, 1.507