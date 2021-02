Na contagem regressiva para o início do Campeonato Mineiro, o América segue se preparando para começar com o pé direito a temporada 2021. Daqui a 10 dias, o Coelho encara o Boa Esporte na Arena Independência e, com uma equipe alternativa, tentará os primeiros três pontos na competição estadual.

Visando descansar as principais peças, o técnico Lisca vem observando vários atletas das categorias de base, para que possam surgir como boas opções durante o Mineiro. Nesta semana, o comandante passou a ver de perto novos atletas da base nos trabalhos de pré-temporada do profissional.

Um deles é o meia Rodriguinho, de 17 anos. No clube desde maio de 2018, o jovem vem evoluindo no processo de formação promovido pela base americana. Após bom desempenho no Sub-17, ele foi ascendido ao Sub-20 para a temporada 2021 e já inicia a transição ao profissional.

Outros dois atletas que também foram acionados pelo técnico para os treinos desta semana são: o goleiro Pedro Nesi, de 19 anos, que está no Clube desde agosto do ano passado e defende a categoria Sub-20; e o atacante Adyson, de 15 anos, que chegou à base em fevereiro de 2019 e já pertence à categoria Sub-17.

