O governo de Minas Gerais publica, nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial, uma nova lista com mil profissionais nomeados em concurso público para atuar na rede estadual de ensino.

“Com essas nomeações e a divulgação do cronograma dos dois próximos lotes vamos cumprir o compromisso firmado de nomear 8.000 profissionais da educação. Somos um governo de ações, que cumpre o que é acordado. Com muito esforço estamos arrumando a casa e esse trabalho resulta em boas notícias como essa”, afirma o governador Romeu Zema.

Segundo o governo, serão nomeados 959 profissionais para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB) e 41 para o cargo de Especialista em Educação Básica (EEB). As nomeações são referentes aos cargos disponibilizados no edital nº 07/2017 e contemplam vagas em 203 municípios de 41 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

Até o mês de novembro, serão publicados mais dois lotes, cada um com a nomeação de mil profissionais, sendo um no mês de outubro e outro em novembro. Com esses dois lotes anunciados, o estado totaliza oito mil novos profissionais.

Prorrogação do concurso

Minas prorrogou até 2022 o prazo de validade do concurso para os cargos de Especialista em Educação Básica e Professor de Educação Básica, referente ao edital nº 07/2017. Com essa medida de extensão do prazo, a SES-MG garante a continuidade da política de nomeação dos servidores que vem sendo adotada desde o início da gestão.