Plateia virtual poderá enviar perguntas às participantes

Saúde, autoestima, presença feminina na política e violência doméstica serão temas abordados em um seminário on-line e gratuito, no próximo sábado (20), às 16h. O evento será transmitido pelo YouTube e Facebook (veja, abaixo, a programação completa). A plateia virtual poderá enviar perguntas.

A idealizadora do projeto é a médica, ex-deputada federal e reitora do Centro Universitário Funorte, Raquel Muniz, que irá conduzir os debates. A iniciativa integra as comemorações do mês dedicado às mulheres.

Dentre as participantes, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a deputada federal Rosangela Gomes (Republicanos) e a professora e delegada da Polícia Civil de Minas Fernanda Fiúza.

A médica mineira Raquel Muniz irá conduzir os debates no sábado

A pandemia da Covid-19 também será lembrada. Raquel Muniz destacou que as mulheres são peça fundamental no combate à doença. "Elas são maioria nesse enfrentamento. São técnicas de enfermagem, enfermeiras, médicas, fisioterapeutas, todas na linha de frente. Nosso objetivo é prestar uma homenagem e mostrar os avanços que já conseguimos", afirmou.

Avanços, segundo Raquel, podem ser vistos em diversas áreas da sociedade. Ela citou a Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15), que aumentou as penas contra o assassinato de mulheres. "Sou sempre otimista. Gosto de falar dos avanços porque eles nos motivam a trabalhar mais. Fui deputada federal e nós ainda somos minoria lá (na Câmara e no Senado), mesmo com estudos que mostram que as mulheres parlamentares são mais produtivas na política".

Ministra Damares Alves falará sobre políticas públicas para mulheres

Programação

As discussões começam às 16h e cada tema terá duração de 45 minutos, com mais 15 minutos para perguntas da plateia virtual. Nos intervalos, a chef de cozinha e bacharel em Direito Daniela Amaral Lessa fará a preparação de um prato em homenagem à mulher. Para participar, não é necessário fazer cadastro prévio.

Veja a programação completa:

Tema 1: Saúde e autoestima da mulher

Convidadas: professora Andreia Silva e a psicóloga Hellen Vale.

Tema 2: Empoderamento feminino - Mulheres no agronegócio

Convidadas: doutora Silene Barreto; professora Andreia Silva; psicóloga Hellen Vale e a participação da ONU Mulheres.

Tema 3: Mulheres na política

Convidadas: deputada Rosangela Gomes e a psicóloga Hellen Vale.

Tema 4: Violência contra a mulher

Convidadas: delegada Fernanda Fiúza, psicóloga Hellen Vale e participação da ONU Mulheres.

Tema 5: Políticas públicas para as mulheres

Convidadas: ministra Damares Alves e a psicóloga Hellen Vale.