Representantes dos blocos carnavalescos de Belo Horizonte participarão de um encontro virtual neste domingo (19). Assim, sem previsão da festa momesca em 2022, os organizadores dos blocos debaterão temas como estratégias para o turismo na capital, além de apresentar novas marchinhas.

Sem um controle efetivo da pandemia do Covid-19, a Prefeitura de Belo Horizonte não tem como bater o martelo se no próximo ano a cidade poderá ter ou não a realização da folia. E mesmo com o avanço da vacinação, há um receio dos órgãos sanitários sobre um novo aumento de casos provocados pela variante Delta, que tem maior poder de transmissão.

Mesmo assim, os organizadores dos blocos levarão suas ideias e projetos para a folia, se não for para o ano que vem, será para os próximos. A live batizada de "Carnaval Tá On" foi organizada pelo Unidos do Samba Queixinho e será transmitida pelo YouTube, neste domingo (19), a partir das 13h30.

Leia mais:

Operações da PRF mineira terão suporte de carros de luxo apreendidos do narcotráfico

Mulher é presa com mais de 50 kg de pasta base de cocaína na BR-040, em Sete Lagoas