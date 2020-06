Belo Horizonte voltou à estaca zero no processo de flexibilização social e, a partir desta segunda-feira (29), apenas os serviços essenciais, como supermercados, padarias, postos de gasolina e farmácias, estão autorizados a funcionar. O novo fechamento das lojas, que vai retirar mais de 53 mil trabalhadores das ruas, foi determinado pela prefeitura para conter o avanço da Covid-19. Mas, afinal, a capital está vivendo um lockdown?

O termo inglês, que pode ser traduzido como confinamento ou bloqueio total, não é o modelo adotado na capital mineira. Conforme o secretário de saúde de BH, Jackson Machado, o lockdown é mais rigoroso e impede à população de sair de casa. Na fase zero da flexibilização, que é a atual situação da metrópole, as atividades não essenciais são proibidas, mas as restrições não são tão severas.

“Lockdown significa ter horário para estar na rua e razão para estar na rua”, explicou o gestor. Além disso, no confinamento total, as entradas e saídas da cidade são fechadas.

Medidas severas

De acordo com o Ministério da Saúde, o lockdown é o nível mais alto de segurança e pode ser necessário em situação de grave ameaça ao sistema de saúde. “Durante um bloqueio total, Todas as entradas do perímetro são bloqueadas por profissionais de segurança e NINGUÉM tem permissão de entrar ou sair do perímetro isolado”, diz trecho de documento expedido pelo órgão

“É muito mais rigoroso do que nós estamos fazendo”, frisou o secretário de saúde de BH. Na fase zero para enfrentar a pandemia, os moradores são aconselhados a permanecerem em casa, mas não são impedidos de circular pelo município. Além disso, os limites da cidade continuam abertos.