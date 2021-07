Uma loja de utilidades domésticas e brinquedos plásticos foi totalmente destruída por um incêndio no bairro Tupi A, na região Norte de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (18). Não houve vítimas. O trabalho de extinção do fogo durou 4 horas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 4h30 e, ao chegar ao local, constatou que as chamas haviam se alastrado muito rapidamente pelo pavimento, já não sendo possível acessar o interior do estabelecimento.

Por isso, as cinco equipes militares iniciaram o combate pela parte externa da loja, de área estimada em 150m². Ao todo, 22 mil litros de água foram utilizados no trabalho, que foi encerrado por volta das 8h da manhã deste domingo.

Ninguém ficou ferido. "Apenas os danos materiais. Toda a loja foi queimada. Houve danos estruturais. Foi acionada a Defesa Civil para avaliação do risco estrutural e a Polícia Civil para que fossem realizados os trabalhos periciais e determinada a possível causa deste incêndio", informou o comandante da operação, Tenente Felipe de Oliveira Nunes.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou, por volta das 10h20, que estava no local e fazia a análise de riscos e da necessidade de interdição. Em nota, a Polícia Civil informou, por volta das 12h, que a ocorrência ainda está em aberto pelo Corpo de Bombeiros e uma perícia técnica da PCMG já foi agendada para esta segunda-feira (19), no local do fato.

