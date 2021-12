Uma loja de conserto de eletrônicos e eletrodomésticos pegou fogo na rua dos Guaranis, no Centro de Belo Horizonte, no início da manhã desta terça-feira (14). Ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e debelaram as chamas e informaram que, em princípio, não há danos estruturais. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Equipamentos destruídos pelas chamas foram retirados do estabelecimentos e colocados na calçada. Funcionários da prefeitura farão a retirada dos materiais.

