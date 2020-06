Três macrorregiões de Minas Gerais atingiram a lotação máxima dos leitos de UTIs e não possuem mais vagas para atender os pacientes graves com a Covid-19 ou outras doenças. O cenário crítico é vivenciado no Vale do Aço, Triângulo Norte e Leste.

Nesses locais, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a taxa de ocupação dos leitos chegou em 100%. Mesmo assim, o Estado não fala em colapso, uma vez que os internados com melhores condições clínicas podem ser transferidos para unidades de saúde de outras regiões, liberando vagas para os casos mais urgentes.

Em todo o Estado, conforme levantamento divulgado nesta quarta-feira (25), a taxa de ocupação dos leitos de UTIs está em 91,93%. É o índice mais alto registrado desde o início da pandemia do novo coronavírus, há três meses.

Atualmente, Minas possui 2.964 leitos para atender pacientes graves. Deste total, 951 foram criados a partir de março. Além disso, o Estado garante que pretende dobrar a capacidade dos leitos, criando mais 2.936.

Do total de internados nas UTIs, menos de 20% estão infectados com o coronavírus, sendo que os demais pacientes são acometidos com outras enfermidades. "No momento, são 506 pacientes internados em leitos de UTI, em decorrência da Covid-19, ou por suspeita da doença e a taxa de ocupação está em 17,23%", detalhou a SES.

Veja no gráfico abaixo como está a situação em cada macrorregião:

Demais vagas

O balanço do Estado mostra, ainda, que a taxa de ocupação dos leitos clínicos está em 73,75%. São 12.928 vagas no SUS para enfermaria, sendo que 1.384 pessoas internadas foram diagnosticadas com a Covid-19, o que representa 11,07% da lotação.

