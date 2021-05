Minas Gerais recebeu, na noite dessa segunda-feira (3), mais 726.560 doses de vacinas contra a Covid-19. Duas remessas, com 676.250 imunizantes da fabricante AstraZeneca e 50.310 doses da Pfizer foram enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde e serão destinadas à vacinação de idosos com 60 a 64 anos, grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades.

Os imunizantes da Astrazeneca chegaram por meio terrestre à Rede de Frio, no bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte, e fazem parte do 16º lote, que também engloba o recebimento de outras 30.400 doses de CoronaVac, ocorrido no sábado (1º). Os imunizantes recebidos nessa segunda serão destinados à vacinação de 13,6% das grávidas e puérperas e 21,6% de idosos entre 60 e 64 anos.

Já as vacinas da Pfizer chegaram ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, por volta das 18h50 de ontem. O lote dará início à imunização de indivíduos com comorbidades como diabetes, arritmia cardíaca, doença renal crônica, obesidade mórbida e síndrome de down. Os imunizantes, que exigem temperaturas especiais de conservação, serão armazenados na Rede de Frio da capital mineira, devido à necessidade de acondicionamento em temperaturas que podem chegar a -70 graus.

A logística de envio das doses às 853 cidades mineiras ainda será divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Até o momento, Minas já recebeu 7.578.640 doses de imunizantes contra a enfermidade. Acompanhe o quantitativo de cada remessa abaixo.

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da Coronavac, em 29/4/2021

16ª remessa

676.250 doses de Astrazeneca, em 3/5/2021 e 30.400 doses da Coronavac, em 1º/5/2021

17ª remessa

50.310 doses de Pfizer, em 3/5/2021

(*) Com informações da Agência Minas

