As vistorias em lotes vagos de Belo Horizonte foram intensificadas pela prefeitura. Somente de janeiro a novembro deste ano foram realizadas 16.682 vistorias, um aumento de 13,5% em relação ao ano passado, quando foram feitas 12.344. Neste ano, já foram aplicadas 3.651 multas.

Segundo a legislação de limpeza urbana, os proprietários de lotes vagos têm a responsabilidade de mantê-los limpos, cercados, roçados e com passeio. O não cumprimento da norma acarreta em notificação para regularizar a situação sob pena de multa.

O trabalho de vistoria é feito pelos fiscais da Subsecretaria de Fiscalização. Eles verificam se o lote está limpo e cercado, se o fechamento do lote possui altura mínima de 1,80 metros e máxima de 5 metros, e se há elementos vazados de forma a permitir a sua completa visualização.

Além disso, não é permitida a utilização de arame farpado, chapiscos e vegetação com espinhos para cercar o lote, e nem a queima de resíduos ou lixo.

Multa

Ao ser notificado pelo fiscal para realizar a limpeza do lote vago, o dono tem o prazo de 15 dias para regularizar a situação. Em caso de descumprimento ele é multado em R$ 2.164,09. Já se o lote não for devidamente cercado, o proprietário é advertido e tem 30 dias para cumprir a lei, sob pena de multa no valor de R$ 850,20.

Como denunciar

Para denunciar lotes vagos irregulares o telefone é 156, ou direto na Central de Atendimento do BH Resolve (avenida Santos Dumont, 363 - Centro). Também é possível solicitar o serviço de vistoria em lote vago acessando o Portal de Informações e Serviços da Prefeitura de BH e realizar a busca com as palavras-chaves "lotes vagos".

