A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou uma lista com o número de casos confirmados para a Covid-19 em bairros da cidade. Nesta sexta-feira (15), BH tem 1.088 pessoas com testes positivos para a enfermidade, causada pelo novo coronavírus, além de 29 mortes.

As localidades com o maior número de casos são: Lourdes, na região Centro-Sul, com 37 infectados; Belvedere (Centro-Sul) e Buritis (Oeste), com 26 contaminados cada; Funcionários, na Centro-Sul, com 22 pessoas; Gutierrez, Oeste, e Sion, Centro-Sul, ambas com 20 pacientes; e Castelo, na Pampulha, com 18 doentes pela Covid-19.

Veja todos os dados aqui.

De acordo com a PBH, os dados são os mais atuais até esta sexta-feira (15), mas são referentes a apurações feitas até o dia 3 deste mês. Ao todo, os números trazem informações sobre 639 pessoas com a doença.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, outros sete casos da enfermidade, que haviam sido confirmados até o dia 3, não entraram nesse balanço devido ao endereçamento incompleto dos pacientes, o que prejudicou a identificação do bairro de residência.