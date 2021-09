Um integrante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais passou mal durante uma operação de combate a um incêndio e, infelizmente, faleceu, na tarde desta quarta-feira (22), em Arinos, no Noroeste do Estado.

De acordo com a corporação, o homem estava combatendo as chamas de um incêndio florestal na cidade quando teve um mal súbito. Em seguida, o quadro evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Ele não resistiu e faleceu no local.

"No momento, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está concentrado em prestar o apoio e informações à família do bombeiro em questão.

Depois de todos os acertos internos e ciência da família, que é o nosso foco neste momento, soltaremos as informações adicionais do ocorrido", informou a corporação, em nota.

Aguarde mais informações.

