Um dos trens do metrô de Belo Horizonte precisou ser rebocado após falha de tração durante viagem na manhã desta segunda-feira (2). O sistema registrou atrasos em toda a rede e a situação, segundo a empresa, começou a ser normalizada a partir das 6h30.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) na capital, o defeito foi identificado às 5h53, no trecho entre as estações Lagoinha e Central. Segundo relatos publicados por usuários nas redes sociais, as luzes dos trens acoplados desligaram e os carros foram empurrados até a plataforma mais próxima.

Às 6h29, conforme a CBTU, o veículo com problema foi retirado de circulação e recolhido ao pátio de manutenção. Até a retirada da composição, alguns trens tiveram que aguardar a liberação de via, o que provocou atrasos nas viagens ocorridas no intervalo citado.

Ainda segundo a empresa, a situação foi normalizada e todas as 19 estações seguem abertas à população na manhã desta segunda-feira, cumprindo a grade habitual de intervalos programados para as viagens.