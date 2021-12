Até o próximo dia 26, a Praça da Liberdade manterá acesas as luzes que marcam a chegada do Natal com o projeto “Luzes da Liberdade”. O público poderá conferir uma proposta contemporânea, que vai dividir a praça em quadrantes temáticos com instalações especiais de arte digital. O “Luzes da Liberdade” vai cobrir os mais de 35 mil metros quadrados da praça com uma experiência inédita de iluminação.

Projeções nas fachadas dos prédios históricos que compõem o conjunto arquitetônico também prometem encher os olhos do público, aproximando as famílias que visitam a praça nesta época do ano.

Palácio das Mangabeiras

Até o dia 23, o Palácio das Mangabeiras abrigará a “Cidade de Natal”. A atração conta com a Mamãe e o Papai Noel, uma fábrica de brinquedos, música e trenzinho para a alegria de crianças e adultos. Ainda faz parte da programação oficinas de arte e reciclagem, espaço kids, lojinhas, e uma enorme variedade gastronômica que inclui pipoca, doces de Natal, algodão doce, churros, além da culinária do restaurante O Italiano.

A agenda de programações especiais contempla a Orquestra de Câmara Inhotim; contação de histórias com o Circo Marcos Frota e o espetáculo “O Tubarão-Martelo no Natal”.

Os ingressos estão sendo vendidos no site do Sympla e o projeto da Cemig disponibilizará, às quartas-feiras, ingressos gratuitos para as escolas públicas e para a população. Os interessados devem ficar atentos e acompanhar o site, pois o número de bilhetes gratuitos é limitado.

Trem de passageiros iluminado

Seis mil metros de lâmpadas de LED foram instalados no trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Elas se acendem por meio de sensores ao anoitecer. Algumas estações também serão iluminadas ao longo do mês de dezembro. É o caso de Pedro Nolasco, em Cariacica (ES), além de Aimorés, Ipatinga, Itabira e Belo Horizonte, em Minas.

Hipercentro

O clima natalino também tomou conta do hipercentro da capital, que está todo iluminado por dez mil luzes enredadas nas árvores que compõem o cenário da capital mineira. A campanha “Natal em Movimento” é uma estratégia para impulsionar o comércio na região central e alegrar o público que frequenta os 18 quarteirões que abrigam cerca de 22 mil empreendimentos comerciais. Limpeza e desinfecção de ruas e calçadas serão reforçadas no período da campanha, que vai até 6 de janeiro.

Praças 7 e Savassi

Nas Praças 7 e Diogo de Vasconcelos (Praça da Savassi) também haverá decoração especial com bolas iluminadas. As nove regionais da cidade ainda receberão a Caravana do Papai Noel, acompanhado das “noelitas”, que percorrerão os principais centros comerciais. A ação é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). As praças ficam iluminadas até 27 de dezembro.

Centro de Arte Popular

A tradição milenar de montar presépios é reverenciada com a exposição “Presépios no Imaginário Mineiro”, que estará em cartaz até 16 de janeiro de 2022 na Sala de Exposições Temporárias do Centro de Arte Popular (CAP), no Circuito Liberdade. A exposição conta com 40 trabalhos de diversos estilos e materiais, feitos por 38 artesãos de diferentes regiões do Estado. A entrada é gratuita.



PROGRAMAÇÃO

Cidade de Natal – Palácio das Mangabeiras

Endereço: R. Professor Djalma Guimarães, 157, Mangabeiras

Funcionamento: quarta a sexta, das 14h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 11h às 22h

Preços: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Entrada gratuita às quartas-feiras (exceto feriados), com retirada de ingresso pelo Sympla.

18/12 - Tubarão Martelo no Natal

19/12 - Tubarão Martelo no Natal

22/12 - Orquestra de Câmara Inhotim

23/12 - Orquestra de Câmara Inhotim

Mais informações (31) 3286-4705

Centro de Arte Popular

Exposição “Presépios no Imaginário Mineiro”

Entrada gratuita

Horário de Visitação: Terça a sexta-feira, das 12h às 18h30 (com permanência até as 19h)/ Sábado, domingo e feriados, das 11h às 17h

Local: Sala de Exposições Temporárias do Centro de Arte Popular

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1.608 – Funcionários – BH

Trem de passageiros iluminado

A ocupação está reduzida para permitir o distanciamento entre assentos durante a viagem e, antes de embarcar, os passageiros têm a temperatura aferida.

Para mais informações sobre o protocolo de saúde, o canal de atendimento Alô Ferrovias! está disponível pelo telefone 0800 285 7000.