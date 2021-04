As mudanças nos hábitos alimentares e o aumento do consumo de bebidas alcoólicas durante o isolamento social têm prejudicado a saúde dos brasileiros. Um dos reflexos está no crescimento de doenças ligadas ao sistema gastrointestinal.

Pesquisa realizada pelo hospital de São Paulo HCor revelou que cresceu em 15% o número de internações de pacientes com gastrite e síndrome do intestino irritável. As queixas são de dores de estômago e alterações no ritmo intestinal.

Os especialistas acreditam que, com medo de procurar uma unidade de saúde, a população passou a se automedicar, provocando o aumento das doenças.

