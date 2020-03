Em meio à correria diária na estação do Move São Francisco, na Pampulha, uma mulher acabou dando à luz no local na manhã desta quinta-feira (5). Ela esperava o ônibus na estação, possivelmente para o hospital, quando entrou em trabalho de parto. Uma pessoa que viu a cena chamou o Corpo de Bombeiros e a aspirante Andresa Vicente, de 30 anos, chegou a local e realizou o parto da mulher.

A militar conta que se formou em novembro do ano passado na corporação e que nunca havia realizado um parto antes. "Foi emocionante. Acabei de me formar no curso de oficiais, em novembro, e a gente estudou durante sobre partos, fiz estágio em maternidade, mas este foi o primeiro que conduzi. Marcou a minha vida e a minha profissão", conta Andresa.

Ela relata que o Samu também havia sido chamado, mas ainda estava a caminho. Enquanto isso, a viatura dos bombeiros chegou rapidamente ao local, já que o batalhão onde fica a cerca de dois quilômetros da estação.

Quando Andresa chegou, a mulher já estava deitada na plataforma, tendo contrações. "O neném ainda não estava coroando e naquele momento, acalmamos a mãe. Ela me contou que já estava mesmo no tempo adequado para a criança nascer. Então, preparamos todo o local para o parto e quando a menininha chamda Lara nasceu, constatamos que ela estava bem, cortamos o cordão umbilical, a envolvemos em material adequado e a colocamos no colo da mãe, porque este primeiro contato também é necessário", explica.

A mãe, uma mulher de cerca de 20 anos, e o bebê, foram encaminhados para o Hospital Odilon Behrens quando o Samu chegou, e passam bem.

A mãe e a aspirante Andresa com Lara nos braços A mãe e a aspirante Andresa com Lara nos braços



