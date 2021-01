Mãe e filho morreram em um acidente na manhã desta segunda-feira (4), na BR-158, na altura de Passa Quatro, no Sul de Minas. As vítimas são a motorista, de 40 anos, e uma criança de 10. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o carro delas colidiu em outro veículo, por volta das 9h.

Segundo os militares, a mulher ficou presa às ferragens e morreu no local. O filho dela chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. Uma terceira pessoa que estava no carro, uma adolescente de 16 anos, que foi conduzida com ferimentos leves para a Santa Casa de Passa Quatro.

O motorista do outro veículo, de 35 anos, foi atendido pela corporação. Ele foi encaminhado para a mesma unidade de saúde, também com ferimentos leves.

Leia mais:

Dois dias após acidente, ônibus que bateu em poste na região Oeste de BH é removido

Carro capota e cai num ribeirão matando uma mulher de 50 anos

Avião que transportaria paciente com Covid sofre acidente ao pousar em aeroporto de Diamantina