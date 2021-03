Uma família foi feita refém durante um assalto em um prédio de luxo no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Mãe e dois filhos, de 48, 19 e 16 anos, foram rendidos e trancados em um quarto após dois homens entrarem no apartamento. O crime ocorreu no fim da tarde dessa segunda-feira (1º).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos estavam com uma chave de fenda e uma faca que pegaram na cozinha do imóvel. Eles ameaçaram as vítimas e simularam estar armados.

Os militares foram até o prédio após serem acionados por vizinhos que escutaram gritos de socorro. No imóvel, a PM constatou que a porta do apartamento estava danificada e aberta. A família foi encontrada trancada em um dos cômodos.

À PM, as vítimas relataram que, ao anunciarem o assalto, os suspeitos exigiam dinheiro e joias. Do local, levaram uma quantia, dois cordões de ouro e prata, cartões de banco e celulares. O prejuízo foi de cerca de R$ 50 mil.

Após o crime, a dupla fugiu e, até o momento, ainda não foi localizada. Aos policiais, o porteiro do condomínio informou que não viu homens em atitude suspeita entrarem no local.

A PM analisou as câmeras de segurança do prédio. As imagens mostram os suspeitos entrando pela porta principal. Eles teriam sido confundidos com moradores e pareciam ser jovens. A perícia foi acionada e a Polícia Civil investigará o caso.

