A mãe e o padrasto de uma bebê, de apenas 9 meses, que foi agredida e morta no bairro Coqueiros, na região Noroeste de Belo Horizonte, no ano passado, são julgados nesta sexta-feira (6) no 1º Tribunal do Júri, no Fórum Lafayette, na região Centro-Sul de BH.

De acordo com a assessoria do tribunal, a sentença deve sair ainda nesta noite. Pela manhã, cinco testemunhas foram ouvidas e no período da tarde cada um dos advogados dos acusados teve cerca de duas horas e meia para falar. A sessão é presidida pela juíza Myrna Fabiana Monteiro Souto.

Conforme mostraram as investigações, o crime ocorreu entre os dias 10 e 11 de janeiro de 2020. Na ocasião, segundo a denúncia, o casal golpeou a bebê na cabeça, tórax e abdômen, e ainda asfixiou a vítima.

Além disso, a acusação defendeu que a mulher e o companheiro faziam uso frequente de drogas e álcool e deixavam a vítima em um ambiente de "violência doméstica familiar".

No entanto, na fase de investigações, tanto a mulher quanto o homem negaram que tenham cometido o crime. A mãe da criança, ainda na fase de investigações, chegou a declarar que suspeitava que o namorado tivesse agredido a menina.

