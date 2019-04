Nos primeiros 17 dias de abril, a média de volume de chuva para o mês (74,7 mm) foi ultrapassada em todas as regionais de Belo Horizonte. Os maiores volumes foram registrados na região Leste, com 135,4 mm (81% acima da média); e no Barreiro, com 134,8 mm (80% acima).

A tendência é que os moradores da capital mineira continuem lidando com a chuva volumosa. Há um alerta da Defesa Civil do município para pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento válido até as 8h de quinta-feira (18).

Há ainda um alerta de risco geológico do órgão municipal para moradores das regiões Leste e Barreiro, válido até 23h de quinta. Recomenda-se que as pessoas que vivem nessas regionais fiquem atentas às condições dos imóveis onde moram e deixem as áreas onde há risco de desmoronamento.

Há previsão para chuvas isoladas nesta quinta na capital e a nebulosidade deve diminuir no dia seguinte, ainda que haja previsão de precipitações isoladas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve dar trégua no sábado (20), quando a previsão é de tempo parcialmente nublado na cidade.

Mas, no domingo (21), as precipitações podem voltar. A previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas.