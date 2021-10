Uma médica de 34 anos foi baleada acidentalmente na manhã desta terça-feira (5), em um hospital particular no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de BH. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 42 anos levava consigo uma arma carregada na cintura enquanto acompanhava o patrão na recepção do hospital. Foi quando ela disparou acidentalmente e os estilhaços da bala atingiram a vítima no tornozelo.

O homem deixou o local e retornou após alguns minutos, alegando ter saído para estacionar o carro. Quando retornou, os militares já haviam sido acionados pela equipe de segurança do hospital.

Ele foi abordado pelos agentes, que constataram que a documentação apresentada por ele apenas permitia o trânsito com o armamento quando em deslocamento de sua residência para o local onde pratica tiro esportivo. O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Em nota, o hospital informou que a médica foi atendida na própria unidade de saúde. Até o início desta tarde, não havia atualização sobre o estado de saúde da vítima.

