Um médico foi preso na noite desta terça-feira (22) por suspeita de omissão de socorro após a morte de um paciente na UPA Ressaca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O paciente, de 72 anos, foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao pronto-socorro, mas o médico plantonista recusou o atendimento, dizendo que a UPA não tinha leitos na emergência.



Quem acionou a Polícia Militar foram os enfermeiros do Samu. Eles relataram que atenderam ao paciente, com insuficiência respiratória, no bairro Novo Progresso, e a central os orientou a buscar o pronto-socorro mais próximo – no caso, a UPA Ressaca.



Ao chegar ao local, o paciente passou pela triagem e foi categorizado como grave, mas os enfermeiros foram informados pelo médico que não havia possibilidade de atendimento a um caso de emergência. No boletim de ocorrência, consta relato dos profissionais do Samu de que o médico sequer teria se levantado da cadeira para ver a situação do paciente.



Diante da gravidade, a central do Samu encaminhou para a UPA uma Unidade de Suporte Avançado (USA), ambulância direcionada a casos graves. O veículo saiu do bairro Petrolândia, em Betim, e levou cerca de uma hora para chegar ao bairro Ressaca.



A equipe da USA verificou que o caso era grave, realizou um procedimento de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima acabou morrendo dentro da ambulância.



Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que na manhã desta quarta-feira (23) o procedimento referente ao caso ainda não havia sido concluído pela Delegacia de Plantão de Contagem. A reportagem também entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, mas não obteve retorno.