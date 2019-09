O carro de um médico do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII ficou completamente destruído após pegar fogo na madrugada deste domingo (22), no bairro Santa Efigênia, na região Leste de BH. De acordo com a Polícia Militar, o incêndio aconteceu quando o automóvel estava estacionado e o profissional trabalhando. A principal suspeito é de que a motivação tenha sido criminosa.



O ortopedista Rodrigo Mitre, de 30 anos, estacionou o veículo na área hospitalar por volta das 19h de sábado (21) e no início da manhã de hoje deparou com ele completamente destruído. “Dentro do carro tinham equipamentos médicos e pertences pessoais”, disse.



A perícia da Polícia Civil esteve no local e deve investigar o caso. O Corpo de Bombeiros informou que a guarnição foi acionada às 3h40 para conter as chamas. Foram gastos 2.500 litros de água na operação.