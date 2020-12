Sem se preocupar com a pandemia do novo coronavírus, um cirurgião plástico de Belo Horizonte promoveu uma festa no último sábado (19), com aglomeração de convidados.

O médico, que tem mais de 125 mil seguidores nas redes sociais, publicou vídeos do evento, mas apagou os registros no domingo (20) após as postagens causarem repercussão negativa. A reportagem tentou contato com o médico, mas não obteve retorno.

Pelas imagens foi possível ver que no encontro, com a participação de um DJ, as pessoas conversavam, bebiam e dançavam próximas umas das outras, sem distanciamento e máscaras.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que recomenda que os cidadãos não realizem e nem participem de eventos e confraternizações de final de ano, independentemente da quantidade de pessoas. As denúncias de aglomerações na cidade podem ser feitas pelo 153.