Gabriel Rabelo Guimarães, médico do Hospital Felício Rocho, morreu nesta terça-feira (19), aos 70 anos, em Belo Horizonte. O otorrinolaringologista estava internado no CTI da instituição e não resistiu às complicações da Covid-19.

O hospital divulgou uma nota de pesar sobre a perda do amigo e profissional. Gabriel atuava nas clínicas de Otorrinolaringologia e de Cirurgia de Cabeça e Pescoço desde 1980, "exercendo seu trabalho com competência e maestria".

NOTA DE PESAR É com grande pesar que comunicamos o falecimento do Dr. Gabriel Rabelo Guimarães, médico e membro do... Publicado por Hospital Felício Rocho em Terça-feira, 19 de janeiro de 2021

Carreira

Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (1975), Gabriel Rabelo Guimarães tinha especialização em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, em Otorrinolaringologia e em Oncologia Cirúrgica.

Além disso, o profissional realizou aperfeiçoamento em Head and Neck Surgical Oncology no M.D. Anderson Cancer Center, da University of Texas Medical School at Houston; e aperfeiçoamento em Laser-surgery pela Georg-August-Universität Göttingen, Alemanha (1996).

Era membro do Serviço de Otorrinolaringologia e médico coordenador do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Felício Rocho.

