Os médicos de UTI's de hospitais públicos e privados de Belo Horizonte divulgaram, nesta quinta-feira (19), um alerta sobre o aumento de casos graves de Covid-19, com risco de uma segunda onda de notificações e óbitos no município.

De acordo com o Grupo Colaborativo dos Coordenadores de UTIs de BH, organização voluntária que reúne os gestores da terapia intensiva para o enfrentamento à pandemia, o número de pacientes internados em leitos de isolamento para Covid em UTI's subiu 20% na última semana, passando de 197 para 236.

Já a quantidade de pessoas em estágios mais graves da doença e em ventilação mecânica devido à enfermidade saltaram de 115 para 142 - um crescimento de 23%.

Segundo os especialistas, esse aumento ocorreu de maneira "rápida", o que é ainda mais preocupante. Isso porque, segundo o grupo, Belo Horizonte chegou a apresentar queda progressiva no número de vagas de UTI ocupadas por pacientes com Covid entre os meses de julho, agosto e setembro.

No entanto, de outubro para o início de novembro, a quantidade de unidades em uso parou de cair e estabilizou. Há uma semana, começou a crescer.

Segunda onda

De acordo com os médicos intensivistas, o aumento no uso das UTI's públicas e privadas confirma "a percepção subjetiva de todos e os sinais objetivos de alerta que tivemos nos últimos dias".

Conforme a carta dos especialistas, os sinais em questão estão relacionados ao aumento do número de atendimentos nas salas de emergência de quadros respiratórios febris agudos, do aumento rápido do número de casos novos confirmados por exames nos laboratórios, além da piora do índice de transmissão da doença, para níveis de RT acima de 1,1, que não eram observados desde julho.

Todo esse crescimento representa a chegada à segunda onda de casos, sem ainda ter saído da primeira.

"Esse é um forte sinal do que estamos entrando no que estão chamando de uma segunda onda, se bem que do ponto de vista técnico, não tínhamos ainda saído da primeira onda pois nunca conseguimos atingir um número baixo de casos novos que nos permitisse, por exemplo, considerar a volta às aulas das crianças", informou o grupo, em nota.

Esforço coletivo

Diante do crescimento da ocupação das UTI's e da possibilidade de chegada da segunda onda, os médicos que atuam nas terapias intensivas de Belo Horizonte pedem que a população reforce a adoção de medidas preventivas e de combate à Covid-19.

Segundo eles, BH chegou a ter 20 mortes pela doença durante o pico da enfermidade, número que caiu para 5 nas últimas semanas. No entanto, o que se tem visto, na análise dos especialistas, é que os números observados no pico podem retornar caso o cuidado não seja implementado pela comunidade.

"Se falharmos e deixarmos voltar aos números que observamos no pico em julho, estaremos condenando 15 pessoas à mais a morrer por dia, por falta de adesão a medidas que já sabemos serem eficazes e possíveis de serem implementadas. Todos sabemos que uma dessas pessoas poderá ser alguém querido e próximo a nós", declarou o grupo, em nota.

Por fim, o grupo de médicos divulgou uma lista com medidas a serem adotadas pelos cidadãos e pela coletividade:

Medidas de responsabilidade individual

Manter distância de pelo menos 1 metro e meio das outras pessoas; Usar máscara de forma correta, sobretudo quando fora de casa; Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel sempre que necessário; Evitar tocar o rosto; Evitar ou limitar o tempo de permanência em espaços fechados com muita gente.

Medidas de responsabilidade coletiva