Os médicos que trabalham em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de hospitais públicos e privados de Belo Horizonte divulgaram, nesta quinta-feira (19), uma carta com alerta sobre o aumento de casos graves de Covid-19 na capital.

Segundo os intensivistas, entre os dias 12 e 18 de novembro, houve um aumento de 20% no número de pacientes com a doença em terapia intensiva e de 23% no número de doentes com o uso de ventilação mecânica. O número de pacientes em leitos de isolamento em UTI passou de 197 para 236. Já a ocupação de leitos de com pacientes graves subiu de 115 para 142.

"Esses números confirmam a percepção subjetiva de todos e os sinais objetivos de alerta que tivemos nos últimos dias com aumento do número de atendimentos nas salas de emergência de quadros respiratórios febris agudos,aumento rápido do número de casos novos confirmados por exames nos laboratórios, piora do índice de transmissão da doença, para níveis de RT acima de 1,1 que não eram observados desde julho".

Ainda conforme o grupo de médicos, tecnicamente não é possível dizer que estamos enfrentando uma segunda onda como em alguns países, já que não conseguimos atingir um número baixo de casos novos que nos permitisse, por exemplo, considerar a volta às aulas das crianças.

"Assim, é absolutamente essencial retomarmos o esforço coletivo de ampliar a adoção das medidas preventivas capazes de reduzir a transmissão da doença, voltando todos ao nível de empenho e cuidado que já tivemos antes, quando conseguimos derrubar os números críticos da doença (casos novos, leitos ocupados, mortes por dia) para um terço do que foram no pico".

Os especialistas chamam atenção ainda para o fato de no pico da pandemia, a capital ter registrado 20 mortes, por dia, pela Covid-19 e que nas últimas semanas esse número baixou para cerca de 5 mortes por dia. "Se falharmos e deixarmos voltar aos números que observamos no pico em julho, estaremos condenando 15 pessoas à mais a morrer por dia, por falta de adesão a medidas que já sabemos serem eficazes e possíveis de serem implementadas. Todos sabemos que uma dessas pessoas poderá ser alguém querido e próximo a nós".

No documento eles destacam ainda a importância das medidas preventivas de responsabilidade individual e coletiva:

Individual

1. Manter distância de pelo menos 1 metro e meio das outras pessoas

2. Usar máscara de forma correta, sobretudo quando fora de casa

3. Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel sempre que necessário

4. Evitar tocar o rosto

5. Evitar ou limitar o tempo de permanência em espaços fechados com muita gente

Coletiva

1. Fazer campanhas sobre a importância dessas medidas

2. Disponibilizar testes para todos os casos, mesmo para os casos leves e testar os contatos dos casos confirmados

3. Garantir quarentena dos casos suspeitos e isolamento dos confirmados

4. Cuidar para que todos os ambientes de uso público sejam bem ventilados ou com filtragem de ar

5. Garantir que quando alguma vacina eficaz e segura estiver disponível, que seja rapidamente disponibilizada para todos com critérios claros e corretos de prioridade

6. Garantir assistência médica adequada para todos, tanto na rede de atenção primária, nas emergências, nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva.

Quem assina o documento é o Grupo Colaborativo dos Coordenadores de UTIs de Belo Horizonte, uma organização voluntária dos coordenadores de terapia intensiva dos hospitais públicos e privados de Belo Horizonte, que tem o objetivo de otimizar a ação desses profissionais no enfrentamento do coronavírus.